Non solo Gabbiadini, Defrel, Caprari e Kownacki. L'attacco della Sampdoria registrerà un altro movimento, questa volta però in ottica giovanili, perchè i blucerchiati hanno piazzato nelle ultime ore un interessante colpo di prospettiva.



In arrivo dalla Primavera dello Spezia infatti c'è il giovane attaccante Luca Scarlino. Classe 2000, sino a questo momento della stagione Scarlino è stato il grande mattatore del suo campionato, con 10 gol e 2 assist in 12 presenze. Si tratta di un attaccante rapido e tecnico, abile nel dribbling: qualità che lo avevano fatto entrare in pianta stabile nel giro dell'Under 16, sino alle porte dell'Under 17. Secondo Il Secolo XIX arriverà alla Samp in prestito con diritto di riscatto a favore dei blucerchiati.