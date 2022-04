La Sampdoria e Marco Giampaolo facevano grande affidamento su Sebastian Giovinco, specialmente dopo l’infortunio di Manolo Gabbiadini. In realtà, sino ad oggi l’esperienza dell’attaccante ex Juve a Genova non è stata esaltante. Giovinco ha messo assieme soltanto un paio di presenze, scampoli di gara senza riuscire ad incidere.



Secondo Il Secolo XIX, al giocatore manca ancora una condizione fisica affidabile. Le settimane in cui ha potuto allenarsi in gruppo, sino ad ora, sono state poche, sempre condizionato da alcuni problemi fisici che gli hanno impedito di lavorare con continuità.



La Samp per il momento non può neppure fare conto su Mikkel Damsgaard, appena rientrato a Bogliasco dopo il complesso infortunio appena superato. I prossimi giorni faranno capire quanto manca alla prima convocazione, comunque ad autonomia molto limitata. Per il momento, però, non è un giocatore su cui fare affidamento per risolvere i problemi offensivi della formazione genovese.