Claudio Ranieri mischia le carte in vista di Torino-Sampdoria. La sfida tra i blucerchiati e i granata, in programma domani sera, prevederà qualche cambio di formazione per la formazione genovese, specialmente in attacco, dove si comporrà una coppia inedita. Il tecnico doriano darà continuità e fiducia a Valerio Verre, specialmente dopo lo splendido gol realizzato nel derby. Il ballottaggio è con Gaston Ramirez, ma l'ex Pescara pare in netto vantaggio.



Come terminale offensivo invece dovrebbe agire Fabio Quagliarella. "​Gli parlerò, ma credo che sarà disponibile" ha detto Ranieri, che ha spiegato anche quale è l'attuale tenuta dell'altro attaccante: "Gabbiadini è entrato benissimo con il Genoa per voglia e determinazione e ritengo che abbia un'autonomia di una mezz'ora". Spazio a gara in corso quindi per l'ex Napoli.