Risolto il rebus societario, la Sampdoria può iniziare a pianificare il prossimo campionato di Serie B. Sotto contratto ci sono 9 calciatori di proprietà: Djuricic, Gabbiadini, Augello, Audero, Conti, De Luca, Murru, Murillo e Leris. A fine stagione rientreranno a Genova altri elementi da valutare: Verre, Ferrari, Askildsen, Vieira, Falcone e Bereszynski. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, tutti gli altri andranno via: Sabiri alla Fiorentina. In nove faranno rientro alle rispettive società di appartenenza: Lammers, Amione, Winks, Pussetto, Zanoli, Cuisance, Ilkhan, Turk e Rodriguez.



Ravaglia, Rincon e Quagliarella sono in scadenza di contratto così come Oikonomou e Nuytinck. Nel caso del capitano è difficile prevedere cosa potrà accadere: il suo finale di campionato, al di là della carta d'identità, fa pensare che la sua carriera non possa finire qui. E alla Samp potrebbe essere ancora molto utile.

Ci sono poi altri profili come i giovani Montevago, Paoletti, Malagrida, Tantalocchi, Segovia e Yepes. E ancora giocatori in rientro alla base come Di Stefano (Gubbio) e Stoppa (Vicenza).

Per quanto riguarda l'allenatore, incerto il futuro di Stankovic, che aveva un'opzione di rinnovo legata alla permanenza in Serie A. E se la sua avventura genovese non finisse qui?