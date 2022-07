La trattativa per la vendita della Sampdoria è a un punto cruciale. La cordata angloamericana (il fondo Cerberus e la holding Redstone), a oggi nettamente in vantaggio su tutti gli altri pretendenti, sta per formulare quell'offerta vincolante destinata a cambiare radicalmente tutti gl scenari. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, proprio questo soggetto ha ottenuto la garanzia che sino al 15 agosto il trustee e l'advisor incaricati di favorire il cambio di proprietà potranno trattare con altri soggetti, ma senza la possibilità di sopravanzare Cerberus.