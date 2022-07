L'atteso incontro tra Cagliari e Sampdoria, per parlare di un maxi scambio di giocatori sull'asse Sardegna-Liguria, si è svolto ieri sera. La fumata,però, è stata grigia: per perfezionare il movimento di mercato che coinvolge ben quattro giocatori servirà ancora qualche giorno.



I blucerchiati vogliono portare a Bogliasco i centrocampisti Marko Rog e Riccardo Ladinetti. In cambio, in rossoblù andrebbero Kristoffer Askildsen e Valerio Verre. L'incontro di ieri è stato produttivo, scrive Sampnews24.com, ma le parti dovranno riaggiornarsi. Il nodo probabilmente è imputabile alle formule di trasferimento: da Corte Lambruschini, però, si dicono ottimisti.