Sampdoria, infortunio anche per Piccini: Pirlo: 'Lesione salendo le scale'

La situazione infortuni in casa Sampdoria sta raggiungendo vette quasi tragicomiche. La quantità di infortuni ha raggiunto livelli mostruosi, praticamente tutti i blucerchiati hanno fatto i conti con lesioni muscolari e acciacchi vari. E anche i giocatori arrivati a gennaio per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo non sono sfuggiti alla maledizione. L'ultimo a fare le spese di questa situazione davvero ai confini della realtà è stato Cristiano Piccini, arrivato da svincolato durante la sessione invernale di mercato dal Magdeburgo e subito protagonista della formazione genovese. L'ex Valencia era diventato subito titolare, almeno sino a venerdì.



Anche Piccini infatti si è dovuto fermare a causa di una lesione muscolare (l'ennesima) accusata al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono ancora stati comunicati, ma la sensazione è che il difensore possa rientrare ad inizio aprile, dopo la sosta. Quello che è abbastanza incredibile è il retroscena raccontato dallo stesso Pirlo ieri in conferenza stampa. Pirlo ha infatti svelato che "Piccini venerdì è entrato in campo per allenarsi, e ha sentito qualcosa salendo le scale...". Una situazione abbastanza surreale, che priverà la Samp di uno dei suoi migliori giocatori in vista di un poker di partite cruciali in ottica salvezza.