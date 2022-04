Iniziata la settimana di allenamenti, la Sampdoria deve fare i conti con una situazione da sbrogliare. E' quella relativa all'ex Milan Andrea Conti, che ha saltato la partita contro la Roma per infortunio e ieri, al ritorno a Bogliasco, ha comunque lavorato a parte.



Il recupero del giocatore è quindi ancora in dubbio per la partita di Bologna. Secondo Sampnews24.com la sua condizione verrà valutata sul finire della settimana, e cercheranno di capire se Conti è tornato arruolabile o se invece sarà costretto a dare di nuovo forfait.