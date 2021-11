Da qualche tempo ormai il centrocampista della Sampdoria Mikkel Damsgaard sta cercando di smaltire l'infortunio al ginocchio rimediato con la Danimarca. La scorsa settimana, però, il talentino danese classe 2000 è stato ricoverato in clinica a causa di una febbre sospetta, associata proprio all'infortunio.



Nelle ultime ore il giocatore è stato visitato dall'equipe del professor Mazzola, che ha dato un parere positivo permettendo a Damsgaard, ieri, di essere dimesso. Secondo Il Secolo XIX però continuerà a essere monitorato dal dottor Baldari e dallo staff sanitario blucerchiato, che però non ha ancora pianificato il prossimo passo dell'iter di recupero. Il suo ritorno in campo, considerata la situazione, potrebbe slittare addirittura a dicembre.