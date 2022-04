Una delle assenze più importanti in casa Sampdoria durante la partita con la Roma è stata quella di Albin Ekdal. Il mediano svedese ha saltato il secondo match della sua Nazionale, ma pure l’incontro con i giallorossi a causa di un affaticamento muscolare causato dalla fascite plantare.



Secondo Sampnews24.com da Bogliasco non arrivano buone notizie da Bogliasco. Giampaolo ovviamente spera di riuscire a recuperarlo per Bologna, almeno per i convocati, sfruttando il fatto che la gara è in programma per lunedì sera, ma Ekdal sarebbe comunque a rischio per la trasferta con i rossoblù.