L'attacco della Sampdoria, orfano di Gabbiadini, avrebbe bisogno impellente di registrare almeno il rientro di Sebastian Giovinco, il giocatore arrivato a gennaio per sostituire proprio la punta infortunata e praticamente mai utilizzato sino ad oggi. Giovinco ha disputato soltanto una manciata di minuti in blucerchiato, e ha accusato diversi problemi fisici, in particolare al polpaccio. Giampaolo sperava di recuperarlo, almeno per far rifiatare Caputo e Quagliarella, ma il rientro non sembra imminente.



Secondo Il Secolo XIX Giovinco resta sempre in dubbio, anche per la gara con la Salernitana. Il problema al polpaccio non lo abbandona, e l'allenatore deciderà soltanto dopo la rifinitura di venerdì se convocarlo o meno. Le sensazioni in merito, però, sono negative.