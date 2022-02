Sebastian Giovinco potrebbe non farcela a prendere parte alla gara della Sampdoria con l'Atalanta. Oggi a Bogliasco i blucerchiati ritornano al lavoro in vista di Bergamo, e l'attaccante - out praticamente dal giorno del suo arrivo per un problema al polpaccio - al momento resta in forte dubbio.



La Samp inoltre dovrà fare i conti anche con le assenze di altri due giocatori importanti come Bereszynski e Candreva, entrambi squalificati. Giampaolo oltretutto potrebbe anche partire variando il suo assetto, e impiegando la difesa a 5 vista già in alcuni spezzoni di gara.