In casa Sampdoria si attendono le convocazioni per la partita con il Bologna. Gli occhi blucerchiati sono puntati in particolare sulla condizione di Sebastian Giovinco, che potrebbe fornire almeno un'alternativa in attacco a Giampaolo. Le sensazioni, però, sono negative.



Ieri Giovinco si è allenato a parte. Il responso definitivo è atteso a breve, dopo la rifinitura, ma l'ex Juventus sta facendo i conti con un problema al ginocchio che non lo abbandona. Giampaolo deciderà a breve se convocarlo ma, anche in caso di chiamata, secondo Il Secolo XIX le sensazioni sono negative per il fantasista blucerchiato.