In tanti sono rimasti piuttosto sorpresi dalla lettura del comunicato ufficiale diramato ieri dalla Sampdoria. Nel report dell'allenamento, il club ha rivelato che il centrocampista Karol Linetty non ha preso parte alla seduta che apriva la settimana pre Verona. Il problema del centrocampista polacco è un trauma contusivo all'anca destra, rimediato proprio domenica, nella partitella in famiglia organizzata da Ranieri per sopperire alla mancata sfida con l'Inter.



Linetty sostanzialmente ha ricevuto una forte botta al fianco domenica. Il dolore non è ancora sparito, e ciò costringerà il giocatore a lavorare a parte almeno per qualche giorno. La Samp e Ranieri sperano di riuscire a recuperarlo entro lunedì, molto dipenderà però dal riassorbimento del colpo rimediato ormai cinque giorni fa.