Arrivano brutte notizie dall'infermeria della Sampdoria, attesa domani dal test Fiorentina al Ferraris. In forse, infatti, c'è la presenza di Ignacio Pussetto. Il fantasista blucerchiato ha problemi ad un ginocchio, che potrebbero essere più gravi del previsto.



L’attaccante ieri non si è allenato, nemmeno a parte, e anche oggi probabilmente resterà a riposo. Pussetto quindi, scrive Sampnews24.com, è destinato a non essere convocato per la partita di domani, a meno che non venga chiamato ma soltanto per fare numero. L'entità dell'infortunio al ginocchio invece verrà valutata nei prossimi giorni, a rischio quindi anche il Torino. Piccole speranze per la partita con il Lecce, ma saranno i medici a dare il responso. Difficile decidano di rischiarlo, considerando anche la sosta imminente.