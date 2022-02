La Sampdoria resta con il fiato sospeso per Stefano Sensi. Il club blucerchiato vuole recuperare a tutti i costi il trequartista di proprietà dell'Inter, che ha accusato un problema al flessore prima della sfida con l'Empoli. L'ex Sassuolo ha saltato il match, e nei primi due allenamenti ha lavorato a parte.



Secondo Il Secolo XIX, il centrocampista continua a migliorare ma risulteranno decisivi i prossimi allenamenti, in particolare quello di oggi e quello di domani, per capire le reali possibilità di recupero. Le sensazioni, comunque, restano positive.