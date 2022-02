Occhi puntati in casa Sampdoria sulle condizioni di Stefano Sensi e Sebastian Giovinco. Il trequartista e l'attaccante hanno saltato la sfida con l'Empoli, Sensi a causa di un problema al flessore accusato nelle ultime ore pre gara, Giovinco invece a causa dell'infortunio al polpaccio che lo ha colpito appena arrivato a Genova.



Ieri entrambi hanno lavorato a parte, anche un po' col pallone, con anche una partitella a calcio-tennis. Per Sensi e il suo risentimento al flessore ci sono sensazioni positive. L'allenamento determinante, per comprendere la sua arruolabilità in ottica Bergamo, sarà quello odierno. Giovinco invece punta alla convocazione: se non sarà già contro l'Atalanta, possibile il suo ritorno la settimana dopo con l'Udinese.