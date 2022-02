La Sampdoria tiene gli occhi puntati su Stefano Sensi. Il centrocampista blucerchiato era pronto a scendere in campo con l'Empoli, titolare nel 4-3-1-2 di Giampaolo, ma all'ultimo istante era stato costretto a dare forfait. La prima versione trapelata parlava di un attacco di gastroenterite, ma in realtà il problema sarebbe stato di natura muscolare.



Sensi secondo Il Secolo XIX avrebbe accusato un risentimento all'antivigilia, e oggi a Bogliasco sarà il giocatore seguito con più attenzione alla ripresa degli allenamenti. Comunque, filtrava ottimismo in vista di un suo impegno a Bergamo.