La Sampdoria ha puntato un profilo molto ambizioso per l'attacco. Si tratta del talentino classe 2001 del Tottenham Bryan Gil, spagnolo prestato lo scorso anno al Valencia. Anche quest'anno, il calciatore potrebbe partire per fare esperienza in un altro campionato, e i blucerchiati si sono candidati.



Il Tottenham nel frattempo ha anche fissato il prezzo per Gil: gli inglesi vogliono 3 milioni di euro per il prestito oneroso del calciatore. Si tratta di una cifra secondo Sampnews24.com non sostenibile oggi per il Doria, che valuterà anche altri profili, tenendo fermo il fatto che prima dovrà comunque sfoltire la rosa.