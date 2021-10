Iniziano già a circolare le prime voci di mercato in vista di gennaio, e la Sampdoria non fa eccezione. Nell’orbita blucerchiata adesso, dopo le operazioni Dragusin e Ihattaren, sarebbe finito un altro giocatore di proprietà della Juventus, ossia Luca Pellegrini.



A rilanciare le indiscrezioni, è il portale spagnolo Todofichajes.com. Secondo il media iberico, il terzino sinistro bianconero potrebbe partire in prestito a gennaio, e la Samp , interessata al calciatore, lo avrebbe sondato. Si tratta per ora soltanto di un primo sondaggio esplorativo, in attesa di situazioni più concrete. Sul giocatore c’è anche il West Ham, ma sembra presto per ipotizzare scenari più approfonditi.