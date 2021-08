Una delle situazioni più complesse da gestire in casa Sampdoria riguarda la posizione dell'attaccante Gianluca Caprari. L'ex Pescara è, di fatto, un esubero e la società blucerchiata sta cercando di piazzarlo, come già fatto nelle ultime due sessioni di mercato. In particolare, sull'esterno offensivo scuola Roma resta forte l'interesse della Salernitana (in chiusura per Simy) e dello Spezia.



Il problema, però, è rappresentato dalla delicata posizione di Caprari. La Samp valuta ovviamente cessioni a titolo temporaneo, ma vorrebbe inserire in un eventuale prestito anche l'obbligo di riscatto, per una cifra vicina ai 6 milioni. Il club genovese non vuole correre i rischi dello scorso anno, quando il classe 1993 era stato prestato a Parma e Benevento, senza essere riscattato.



Un altro grosso impedimento concerne lo stipendio del giocatore, vicino al milione di euro (900mila a stagione). Si tratta di una cifra importante, che la Samp non contempla per il futuro. La trattativa, quindi, resta in stand-by. In assenza di offerte soddisfacenti, per il Doria ma pure per il ragazzo, Caprari potrebbe anche rimanere in blucerchiato.