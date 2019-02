Marco Giampaolo lo ha recuperato in extremis, dopo alcuni problemi fisici accusati nel corso delle ultime due settimane. E Jakub Jankto lo ha ripagato con una prestazione generosa e complessivamente positiva di fronte ad un Cagliari tignoso e complesso da affrontare: "È una vittoria molto importante, dopo tre sconfitte consecutive cercavamo i tre punti, volevamo vincere. Loro nel primo tempo cercavano i contrasti duri, giocavano sporco e sapevamo che sarebbe stato così, poi pian piano durante la partita hanno perso un po' di forza e nel secondo tempo abbiamo provato qualcosa di diverso e loro sono andati in sofferenza fino a provocare il rigore" ha detto il centrocampista in zona mista, come riporta Sampdorianews.net.



Dopo un inizio complicato, Jankto ha saputo migliorare nella ripresa, un po' come fatto da tutta la Samp: "Ho avuto un'occasione anche nel primo tempo abbastanza clamorosa, purtroppo non sono riuscito a inquadrare la porta. Nel secondo tempo è accaduto lo stesso, ma non voglio giudicare la mia prestazione. I tifosi mi hanno applaudito? Sono contento soprattutto per la vittoria perché dopo tre sconfitte non viene tutto facile, anche perché devi fare la partita. È una vittoria che vale tantissimo. Qualsiasi cosa dica la classifica, noi dobbiamo combattere, abbiamo una squadra secondo me veramente brava in cui praticamente tutti possono giocare titolari. Un mio gol? Magari, ci sto provando!" Il centrocampista ceco ha commentato così l'episodio del fallo di Deiola su Praet: "Sinceramente non ho visto il fallo, ma ho visto dieci giocatori del Cagliari che sono andati a parlare con l'arbitro, dobbiamo lavorare su questo, perché non siamo abbastanza "furbi". Era un episodio che poteva decidere la partita". Jankto ha poi rincarato la dose, aggiungendo a Il Secolo XIX: "Ho visto come i giocatori del Cagliari accerchiavano l'arbitro dopo ogni fischio, e ho visto come gli parlavano. Dobbiamo imparare a fare così anche noi..."



"In ogni partita noi cerchiamo di vincere, lo abbiamo fatto anche nelle gare precedenti. Con l'Inter avevamo recuperato, poi c'è stato subito il 2-1 che ci ha tagliato le gambe. Questa vittoria ci ridà entusiasmo e determinazione per le prossime partite. Ora c'è Ferrara, un'occasione importante - conclude l'ex Udinese - da qui in poi ogni punto sarà decisivo".