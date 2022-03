: para un rigore da specialista, continua a mettere le sue mani sul recente filotto bianconero.presenza numero cento in bianconero, quasi non si nota ed è perché fa sembrare tutto semplice.prende tutto, cancella i centravanti blucerchiati, non fa assolutamente notizia.gioca bene, è sicuro, è pulito negli interventi e con la palla tra i piedi. Sembrava un giocatore perso, ora è come un nuovo acquisto.: un altro ripescato, fa il suo con ordine senza perdere la pazienza come spesso gli accade (40' st).da ala pura con Danilo alle spalle può anche centellinare le energie, decisivo nel costringere all'autore Yoshida.taglia e cuce, può prendersi qualche libertà in più ma non è preciso come vorrebbe, poi trova il cross perfetto per Morata.in grande crescita, un paio di palloni persi per eccesso di sicurezza nel primo tempo, altrettanti recuperati quasi da giocando da libero. Ha ritrovato la Nazionale, sembra arrivato il suo momento.ammonito, regala con troppa leggerezza un rigore che avrebbe potuto riaprire il match ben prima della punizione di Sabiri deviata (30' stproposto a centrocampo, sembra fuori fase e non solo fuori posizione)un rigore trasformato alla perfezione, una prestazione a tuttocampo più che positiva già prima del gol che chiude la partita.sbaglia tanto e gira spesso a vuoto, ma alla fine ci mette lo zampino in entrambi i gol della Juve (20' stnon entra nel modo giusto, la Juve ha già abbassato ulteriormente i giri nel motore ma quando può provare a mordere si nasconde).All.no, la Juve non gioca bene se si pensa a un calcio spettacolare. È solida, essenziale, anche fortunata. E comunque, in un momento di totale emergenza ha continuato a vincere.