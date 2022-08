La Serie A si prepara ad affrontare la seconda giornata della stagione 2022-23. Come la prima giornata, anche questo turno si svolge nell'arco di tre giorni, fra sabato e lunedì. Alle 20.45 di lunedì, la Sampdoria di Giampaolo ospita la Juventus di Allegri a Marassi. Per i padroni di casa, ormai consueto 4-1-4-1 con Caputo unica punta. Per gli ospiti, alle prese con l'emergenza infortuni, il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Cuadrado, Kostic e Vlahovic, con Kean in panchina.



Lunedì 22 agosto, ore 20.45: Sampdoria-Juventus (Dazn)



SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo.



JUVENTUS (4-3-3): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Zakaria, Locatelli, McKennie; Cuadrado, Vlahovic, Kostic.