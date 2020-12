La situazione degli infortunati in casa Sampdoria vede dicembre come un mese piuttosto caldo. La buona notizia, per quanto riguarda i blucerchiati, è che ieri Keita Baldé ha svolto parte dell'allenamento con i compagni, e potrebbe tornare stabilmente in gruppo nei prossimi giorni. L'obiettivo del giocatore è quello di andare in panchina già sabato con il Crotone, o alla peggio nella sfida successiva con il Sassuolo. L'ex Lazio però tornerà realmente a disposizione soltanto a gennaio, dopo la sosta, quando avrà recuperato il ritmo partita e potrà essere impiegato. Difficile ipotizzare di vederlo nelle prossime sfide, se non per qualche scampolo di gara.



Anche Bartosz Bereszynski prosegue con le sue terapie e il recupero dopo l'infortunio patito contro il Milan. Ieri il polacco ha svolto il primo test di recuper sul campo, e ha messo nel mirino la partita del 3 gennaio con la Roma, per rientrare almeno tra i convocati.