Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un interessamento della Sampdoria per Dennis Man del Parma, idea confermata dall'agente Victor Becali: "Nessun giocatore è contento quando non gioca - ha detto il procuratore a ProSport - stiamo cercando delle soluzioni. La Sampdoria è un'ipotesi, ma solo in prestito e non a titolo definitivo".