La Sampdoria, chiamata a puntellare la difesa, va su Simon Kjaer: attualmente, è il centrale dell'Atalanta uno dei profili più caldi per il club di Corte Lambruschini. L'infortunio di Ferrari infatti varierà le gerarchie nel reparto arretrato blucerchiato: Murillo verrà promosso, ma i doriani starebbero anche sondando alcuni possibili rincalzi. E tra essi figura proprio il danese ex Palermo.



Secondo Tuttosport Kjaer potrebbe rientrare in un'operazione più vasta tra le due società, e che coinvolgerebbe anche Duvan Zapata. La Samp infatti avrebbe chiesto ai nerazzurri di anticipare i 12 milioni del riscatto del centravanti per rimpinguare la camera di compensazione, e la dirigenza bergamasca si sarebbe detta disponibile a prendere in considerazione l'eventualità.



Contestualmente però l'Atalanta potrebbe girare alla Sampdoria il cartellino del difensore trentenne, attualmente uscito dalle rotazioni dei titolari. In questo modo la Dea alleggerirebbe un po' l'organico, mentre la Samp allungherebbe la coperta per quanto riguarda la difesa.