L'attacco della Sampdoria perde i pezzi. Dopo Keita Baldé, fuori per infortunio da inizio novembre e destinato a rientrare a pieno regime soltanto con l'anno nuovo, il club blucerchiato ha perso per infortunio anche Manolo Gabbiadini, costretto all'operazione. Il giocatore tornerà a disposizione soltanto a fine gennaio, lasciando il reparto in mano soltanto a Quagliarella, La Gumina e Ramirez.



Per questo motivo la società genovese dovrà intervenire sul mercato, dovendo però fare i conti con le difficoltà economiche legate al poco margine di manovra lasciato dall'indice di liquidità, che non potrà salire oltre lo 0,8%, e i pochi soldi in cassa. L'obiettivo numero uno di Corte Lambruschini sembra sempre Fernando Llorente del Napoli, che però resta piuttosto complicato. Il giocatore attualmente percepisce 2 milioni di stipendio e vorrebbe un anno e mezzo di contratto, la Samp può garantirgli molto meno e vorrebbe ingaggiarlo solo per sei mesi.



Llorente, 36 anni a febbraio, ha giocato l'ultima volta lo scorso gennaio, un minuto contro la Juventus. Per risalire all'ultima gara da titolare, e all'ultimo gol segnato, bisogna andare ancora prima, a dicembre 2019. Le perplessità sulla sua condizione e sulla totale assenza del ritmo partita sono un altro aspetto di cui tenere conto, considerando che la Samp ha bisogno di un giocatore pronto subito, da utilizzare immediatamente per sopperire all'emergenza anche numerica.