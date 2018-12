Sarà una vigilia di Natale decisamente felice per la Sampdoria, che veleggia al sesto posto in campionato dopo due partite strepitose disputate contro Parma e Empoli. Il 26 dicembre invece al Ferraris arriverà il Chievo, e mister Giampaolo prepara alcune varianti di formazione.



Nel frattempo, a Genova circolano le voci di una possibile cessione della Sampdoria: è spuntato anche il nome di Vialli, ma il presidente Ferrero non ci sta e scende in campo in prima persona. Il punto su tutte le novità con l'inviato di Calciomercato.com Lorenzo Montaldo.