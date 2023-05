E' stata una giornata campale, per la Sampdoria. Una giornata fatta di alti e bassi, di incertezze e di dubbi, fino alla fumata bianca. Prima dell'annuncio dato da uno stremato Marco Lanna, alle 22, c'è stato un lavoro enorme di diplomazia. L'assemblea infatti è cominciata alle 13.30, con il CdA, i legali di Radrizzani e Manfredi e Barnaba in videoconferenza. Nel frattempo,a Milano cominciava l'incontro decisivo tra Ferrero e Manfredi, con Vidal l'advisor Pwc e lo studio legale Legance, 'mediato' da Banca Sistema. Si è trattato di una riunione fiume, conclusa attorno alle 20.



Nel frattempo, a Corte Lambruschini i tifosi attendevano, ad un certo punto scoraggiati e impauriti da una fumata che non sembrava arrivare mai. L'incubo invece si è concluso alle 20.30, quando Ienca, amministratore della Sport Spettacolo Holding, ha ricevuto da Ferrero l'incarico di firmare la delibera di conferimento al consiglio di amministrazione per l'aumento di capitale. L'approvazione della delibera è arrivata alle 21.00, votata all'unanimità anche dallo stesso Barnaba. Il tira e molla di Ferrero però ha ridotto troppo i tempi per evitare il -4 in classifica, salvo miracoli legislativi. Pagata invece, fa sapere Il Secolo XIX, la maxi rata fiscale e gli stipendi del calcio femminile.