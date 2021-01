Mancano ormai poche ore alla partita del Picco di La Spezia, per il primo confronto in Serie A nella storia tra i bianconeri e la Sampdoria. Non si sono ancora sciolti però tutti i dubbi di formazione di Claudio Ranieri, alle prese con alcuni ballottaggi piuttosto interessanti e alcuni cambiamenti.



La prima novità riguarda il centro della difesa. Lorenzo Tonelli si è fermato per un problema all'adduttore, e questa sera non scenderà in campo pur essendo stato convocato. La coppia centrale dovrebbe quindi essere formata da Yoshida e Colley, con il gambiano che ieri ha svolto un lavoro differenziato ma non sembra preoccupare particolarmente. A destra Bereszynski, a sinistra Augello.



Niente Silva a centrocampo invece. Il portoghese ha lavorato a parte, anche lui è convocato ma non verrà impiegato. Rientrerà in mezzo Ekdal, insieme a Thorsby, con Candreva a destra e probabilmente Jankto a sinistra. In avanti il ballottaggio sembra coinvolgere tre giocatori. Keita pare sicuro di una maglia da titolare, e potrebbe essere supportato nuovamente da Damsgaard, con Quagliarella in panchina. Un'altra opzione invece potrebbe essere quella di veder slittare il danese sulla fascia sinistra, al posto di Jankto, con Quagliarella e Keita tandem a trazione offensiva.



Probabile formazione Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Colley, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Damsgaard; Keita. All. Ranieri.