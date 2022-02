Sarà una Sampdoria inedita, quella che oggi affronterà l’Atalanta per chiudere la giornata di Serie A. La formazione blucerchiata dovrà scontare le assenze di parecchi giocatori, ad esempio Bereszynski e Candreva, entrambi squalificati. Giampaolo potrebbe quindi proporre una difesa ‘particolare’, una linea a 5 composta da Conti (“Non viene da Marte, ha sempre fatto le sue partite senza problemi” ha detto l’allenatore), Ferrari, Magnani e Colley sicuri di una maglia. A sinistra invece ballottaggio tra Augello, in vantaggio, e Murru.



Il terzetto di centrocampo a quel punto vedrebbe Sensi arretrato al posto di Candreva, insieme ad Ekdal e a Rincon. Davanti, spazio a Quagliarella e Caputo. L’alternativa al 5-3-2 è un 4-3-1-2, con un difensore centrale in meno – presumibilmente Magnani - e l’inserimento in mezzo al campo di Thorsby. Tale assetto permetterebbe a Giampaolo di alzare Sensi rifinitore alle spalle del tandem offensivo.



Probabile formazione Sampdoria (5-3-2): Falcone; Conti, Ferrari, Magnani, Colley, Murru; Sensi, Ekdal, Rincon; Caputo, Quagliarella. All. Giampaolo.