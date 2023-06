I tifosi della Sampdoria non vedono l'ora di conoscere la coppia che ha salvato il club dal fallimento. La prossima settimana potrebbe essere quella buona per vedere finalmente Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi a Genova, in qualità di nuovi proprietari del club blucerchiato. In programma infatti ci sono alcuni incontri tra gli imprenditori e l'attuale board direttivo, con il CdA confermato sino a fine anno.



Potrebbero però esserci anche novità in altre aree societarie, come ad esempio nel settore giovanile. Pare che la nuova Samp avrà numerosi ritocchi in vari aspetti della direzione societaria. Oltre a tutto ciò, Radrizzani e Manfredi presumibilmente incontreranno anche la stampa per presentarsi ai tifosi e ai media con una conferenza.