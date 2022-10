Una dopo l'altra la tessere del mosaico della cessione della Sampdoria stanno andando a proprio posto. Le ultime novità sono queste.

Lunedì prossimo arriverà a Francesco Di Silvio la documentazione di Banca Intesa che attesta la concessione della linea di credito di 50 milioni di euro a favore dello sceicco Faleh Khalid Al Thani. Analoga documentazione (con identica linea di credito, quindi altri 50 milioni di euro) era già stata inviata a Di Silvio da Credit Agricole. Sono dunque cento i milioni di euro disponbili per l'aumento di capitale, gli investimenti e la gestione della Sampdoria che sta per nascere. A conti fatti si conferma che l'impegno finanziario dello sceicco per acquistare la Sampdoria si aggira sui 140 milioni di euro. Vanno conteggiati infatti anche i 40 milioni cash che andranno a Vidal alla voce concordati.



Con le due "coperture" bancarie viene esaurita la partita che riguarda le garanzie richieste allo sceicco qatariota in ordine alla sua capacità di garantire i debiti pregressi della Sampdoria, che si aggirano sui 100 milioni di euro. Nonché la sua capacità finanziaria relativa alla gestione del club. Questi elementi verranno girati in Federcalcio, dove già era stato depositato il veicolo attraverso il quale verrà realizzato l'acquisto del club. Corredato dal business plan nel quale vengono indicate le linee di intervento che il nuovo management designato dallo sceicco dovrà seguire.

Completata la documentazione bancaria, lo sceicco Al Thani libererà definitivamente il versamento di 40 milioni di euro a favore del trustee Vidal. I quattrini andranno a confluire sull'escrow account aperto presso la Bper (Banca popolare dell'Emilia Romagna) in Lussemburgo. I 40 milioni destinati ai concordati saranno sbloccati a favore di Vidal dopo che verrà siglato il contratto di compravendita della Sampdoria. L'avvocato Mangeat, per conto della parte acquirente, sta procedendo a definire i termini e le condizioni della compravendita che saranno sottoposti a Vidal o ad un suo rappresentante. Dopo le firme, si andrà al closing (con il via libera dell'autorità antiriciclaggio) e quindi al passaggio delle azioni in capo al nuovo proprietario. Naturalmente l'intera operazione dovrà trovare la sanzione favorevole del tribinale fallimentare di Roma, che custodisce i concordati di Eleven Finance e Farvem, le due aziene della famiglia Ferrero che tentano di evitare il fallimento.

Quanto tempo occorrerà per definire il passaggio della Sampdoria allo sceicco? Nessuno sa dirlo con esattezza.. La strada comunque è definitivamente tracciata. Se non compariranno altri pretendenti (voci su un fondo di Singapore non tracciabile) la Sampdoria entrerà a far parte del pianeta sportivo del Qatar. E finalmente si chiuderà l'era di Massimo Ferrero.