Il presidente dellaMarcoquesta mattina ha incontrato la stampa per una conferenza di presentazione del nuovo campionato. Ovviamente, il numero uno di Corte Lambruschini ha dovuto toccare alcune delle tematiche calde di questi giorni, a partire dalle trattative per la cessione della società passando per il mercato: "Questo incontro è stato deciso per iniziare la stagione con l’augurio di un buon lavoro. Sarà un’altra stagione importante in cui siamo attivi su tutti i fronti. Stiamo aspettando che". Il pensiero, inevitabilmente, va alla cessione: ". Sarà un’altra stagione importante. Vedremo cosa succederà, ma noi nel frattempo continueremo a lavorare".Uno dei nomi più frequenti è quello di Ivano, accompagnato da presunti arabi: "Vediamo, mi fa piacere per lui. Siamo tutti i fratelli.. Ma ne so veramente pochissimo delle due trattative. Ora è un po’ che non lo sento, ho giornate parecchio impegnative. Non seguendo noi le trattative, siamo solo in attesa. Noi dobbiamo portare avanti la società e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".Lanna ha poi parlato della campagna abbonamenti: "Abbiamo bisogno di tutti voi e dei tifosi. Spero che gli abbonamenti procedano speditamente e il 12 partiremo con le gradinate" riporta Sampnews24.com. "Dobbiamo ringraziare i tifosi per quello che hanno fatto in questa stagione. La loro presenza è stata fondamentale per arrivare al risultato sportivo ottenuto. Con tutti i membri dello staff stiamo. Vantaggi che per ora saranno: i bambini in campo prima delle gare, il walk-about allo stadio, il discorso delle Legends, che è partito in sordina ma la presenza degli ex compagni di squadra sarà un’iniziativa che vogliamo portare avanti con cene, eventi a cui avranno accesso gli abbonati. Chi si abbonerà avrà modo di sperimentare qualcosa di nuovo, non solo un posto allo stadio. Dobbiamo tornare a essere la Sampdoria dei tifosi, questo sarà il mio mantra fino a quanto sarò qui.".Idee chiare per Lanna sul mercato: ". Poi c’è la questione del centrocampista centrale, senza il rinnovo di Ekdal c’è solo Vieira. E poi Rincon. Sono due posizioni in cui potremo aver bisogno. Giampaolo conosce la situazione e anche lui ci aiuta nelle scelte. Quando gli proponiamo qualcosa anche lui dà il suo parere, ma tutto è legato ai costi. Se ci chiede Pjanic non possiamo permettercelo, ma cerchiamo di fare il massimo.. Nei prossimi giorni avremo le idee più chiare" conclude.