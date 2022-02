Nell’era post Covid, lasi è dovuta confrontare con una situazione piuttosto complessa a livello di tifoseria. Il club blucerchiato, infatti, nel girone d’andata si è posizionato al terzultimo posto in Serie A per numero di spettatori, con una media di poco superiore ai 5 mila a partita, davanti solo a Sassuolo ed Empoli. Numeri bassissimi, che preoccupano Corte Lambruschini. Anche per questo motivo, una delle prime battaglie del nuovo presidente Marcoè stata proprio quella di riportare la gente allo stadio.Il nuovo numero uno doriano lo ha chiarito appena eletto, specificando come il suo obiettivo fosse "riunire intorno alla squadra la grande famiglia sampdoriana". Adesso, Lanna è passato dalle parole alla pratica, inviando a tutti iscritti alla newsletter della società una lettera personale. “Care Tifose e Cari Tifosi blucerchiati” inizia Lanna “come primo obiettivo della mia Presidenza mi sono posto quello diin occasione delle nostre partite. Mi impegno a mettere in atto iniziative per favorire questo riavvicinamento perchè i nostri tifosi sono la parte fondamentale del nostro mondo Sampdoria. Vi chiedo di rispondere alle seguenti domande per consentirmi di avere uno sguardo completo sulle problematiche che hanno portato alla situazione attuale. Grazie della vostra fondamentale collaborazione".Ovviamente, l’iniziativa ha subito riscosso un grande successo tra i sostenitori doriani,. Nel frattempo, la Samp ha varato anche nuove iniziative a partire dalla prossima sfida in casa, sabato 19 febbraio alle 15 con l’Empoli. Si cercherà di favorire la partecipazione allo stadio di giovanissimi tifosi, proponendo alle famiglieper tutti gli under sei, in tutti i settori dello stadio. Si tratterà della prima iniziativa volta a ripopolare il Ferraris, ormai semideserto da inizio stagione.