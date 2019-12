Domenica in campo per la Sampdoria dopo la vittoria nel derby della Lanterna. Al “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco la mattinata ha visto in azione tre gruppi di lavoro. Nel primo i calciatori più impegnati ieri sera: i calciatori sono stati sottoposti a terapie, fisioterapia e massaggi. Tra questi anche Albin Ekdal e Fabio Quagliarella, usciti anzitempo dal match di Marassi. Nel secondo gruppo tutti gli altri disponibili che – dopo una prima fase in palestra, con sviluppo della forza – hanno disputato una serie di partite a pressione. Infine, nel terzo drappello, i calciatori alle prese con i lavori individuali: protocollo di recupero per Edgar Barreto, Bartosz Bereszynski e Andrea Bertolacci; seduta atletico-tecnica in campo per Federico Bonazzoli e Jakub Jankto. Domani, lunedì, seconda seduta mattutina in vista della gara di mercoledì al “Ferraris” contro la Juventus (calcio d’inizio alle 18.55). Martedì si replicherà ancora. Al termine dell’allenamento è inoltre fissata la conferenza stampa di Claudio Ranieri. In serata il ritiro pre-gara.