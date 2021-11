Audero 6,5: mai impensierito nel primo tempo. Nella ripresa sfodera una gran parata su Ranieri, respinge anche su Lassana.Bereszynski 6: spinge poco a destra, ma quando lo fa è pericoloso e soprattutto si intende bene con Candreva. E’ diffidato e D’Aversa giustamente lo toglie.(dal 61’ Dragusin 6: entra e si mette a guardia della porta)Ferrari 6,5: può poco contro i centimetri di Djuric, ma a volte ricorre alle cattive maniere. Sempre sul pezzo, da un suo tackle nasce il contropiede dello 0-2.(dal 65’ Chabot 6: buttato nella mischia va in trincea. Disturba Obi su un pericoloso colpo di testa. Imperioso sulle palle alte)Colley 7: non accusa le fatiche della nazionale, preciso nelle chiusure di piede e di testa. Limita Djuric.Augello 6: spinge tanto e mette in difficoltà Zortea, si guadagna il corner da cui nasce il primo gol.Candreva 7,5: è un vero e proprio fattore. Da un suo cross nasce la prima rete, segue il contropiede ed è glaciale per il raddoppio.Ekdal 6: tanto lavoro sporco in mezzo al campo, preciso nelle geometrie.Thorsby 6: si inserisce bene in attacco, ma soprattutto si francobolla a Ribéry. Mette pressione a Di Tacchio sulla prima rete. Mura Gyombér nel recupero.Verre 6: insieme a Quagliarella gestisce, con intelligenza, tanti palloni in attacco. D’Aversa ha recuperato un giocatore importante.(dal 61’ Askildsen 6: approccia bene, dà equilibrio e difende)Quagliarella 6,5: fa il regista offensivo, suo l’assist per Candreva dopo una bella cavalcata palla al piede. Al 59’ mette la testa su una punizione defilata di Ribéry diretta in porta. Pericolo costante per la difesa granata.(dal 87’ Gabbiadini sv)Caputo 6,5: assiste bene i compagni nei primi minuti. Poi prova a mettersi in proprio con una bella rovesciata. Lavora tanto per la squadra, mettendoci mestiere. Gli è mancato solo il gol.All. D’Aversa 7: la sua panchina traballava, ma lui la rinsalda. Scelte iniziali ok, soprattutto quella di Verre e di Thorsby, messo a pedinare Ribéry. La sua Samp riparte.