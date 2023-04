: su alcune uscite è un po’ incerto, la difesa blucerchiata combina un pastrocchio in occasione del pareggio ospite. Il destro schiacciato di Ghiglione lo scavalca. Lochoshvili lo infilza da due passi. Incolpevole sulla sassata di Sernicola.la sua prima sgasata a destra coincide con una nuova occasione per la Samp. Solo il muro di Carnesecchi gli nega il secondo gol stagionale dopo una grande azione individuale. Quando accelera, spesso diventa imprendibile. Davvero un bel prospetto.(dal 31’ s.t..)fa bene per larghi tratti di gara, ma ha sulla coscienza il secondo gol della Cremonese, facendosi anticipare da Lochoshvili. E’ un errore che pesa nella valutazione.si lascia aggirare troppo facimento da Tsadjout quando la Cremonese agguanta il pareggio. Anche Dessers lo brucia.mette un cross al bacio, perfetto per la zuccata di Leris,dopo una gran sgroppata. Quando può arrivare sul fondo per il traversone, dimostra una gran capacità tecnica. Peccato per l’errato posizionamento quando la Cremonese trova l’1-1. Si riscatta ampiamente con l’azione in fotocopia a metà secondo tempo, il pallone a Lammers è un cioccolatino.(dal 43’ s.t.: è il più esperto in campo, nonostante sia solo un ‘96. Non ha paura del pallone, anche se oggi sbaglia più del solito.: come sempre, non manca la grinta e la voglia di farsi vedere. Raddoppia e pressa in continuazione. Cala alla distanza.dalle prime battute è uno dei più vivaci. Spinge, mette un bel cross per Djuricic, cerca la conclusione in porta. E’ in giornata estremamente positiva, si nota anche dalla cattiveria con cui si getta sul perfetto cross di Augello per il vantaggio doriano.: partita sulla falsariga delle precedenti. Si vede che ha qualità tecniche, ma è sempre un po’ leggero e fumoso. Difficilmente si prende la responsabilità di una conclusione in porta.(dal 1’ s.t.Stankovic prova ad aumentare il peso offensivo. L’olandese va a fare la punta, mentre Gabbiadini abbassa un po’ il suo baricentro. Si presenta con una bella combinazione con Gabbiadini, è in palla e si vede. Si avventa sul pallone del 2-1. Restituisce vivacità).: poco incisivo, partita grigia per oltre un’ora. Ha sul destro una grande chance, ma spara addosso a Carnesecchi. Stankovic continua a dargli fiducia, ma lui non la ripaga mai.(dal 44’ s.t. Jda prima punta fatica, sgomita ma ha poco spazio. Migliora quando di fianco ha un attaccante come Lammers, dopo uno scambio con l’ex Empoli pesca l’ingresso di Augello in area, ma il sinistro del laterale finisce in angolo. Replica con Djuricic, il serbo si fa murare da Carnesecchi. Meglio da rifinitore, ma l’uomo salvezza della Samp doveva essere lui.All.: metteteci tutto. La sfortuna, gli errori arbitrali, la scarsa qualità. Eppure, ancora una volta, la Sampdoria si suicida. I blucerchiati vanno in vantaggio due volte, ma non riescono a tenere mai il pallino del gioco. Le responsabilità sono anche sue, perché quella di oggi poteva essere la partita del rilancio e invece si trasforma nella pietra tombale sul campionato.