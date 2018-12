Sampdoria-Spal 2-1: Floccari lo fulmina con una sassata sotto l'incrocio. Per il resto dell'incontro sbroglia bene alcune situazioni potenzialmente complicate.: gioca la sua solita partita, tutta corsa e fisicità. Dal suo versante la Spal non sfonda mai.(dal 25' s.t.esordio stagionale nel 'suo' stadio, trascorre una serata tutto sommato tranquilla): lascia troppo spazio a Floccari in occasione del primo gol. Da lì in poi però non sbaglia più un intervento. Talvolta non è bellissimo da vedere palla al piede, ma è sempre molto efficace.si dimentica Floccari, che si stacca dal difensore ex Verona andando incontro al pallone. Migliora con il passare dei minuti, offre una prestazione in crescendo.il gol della Spal arriva dal suo versante, sembra un po' in ritardo quando deve chiudere su Bonifazi. Spinge poco, adattato ad un ruolo non suo.: finalmente lo si vede giocare in verticale, ed è quello che gli si chiede anche in campionato. A fine partita fa anche il regista, manca ancora però il guizzo finale.: il potenziale c'è. Si abbassa spesso a prendere la palla, imposta con tranquillità, ha tanti muscoli e pure parecchio cervello. Commette qualche sbavatura, ma si merita gli applausi del Ferraris.(dal 39': si sistema mezz'ala, con Praet che viene spostato in regia).: alcune luci, ma anche parecchie ombre. Nei primi 45 minuti non si vede mai. Proprio a ridosso dell'intervallo però parte in progressione e sforna un cioccolatino che Defrel deve solo scartare e mangiare. Gioca un discreto secondo tempo, eppure quando toccherebbe a lui gustare una prelibatezza di Saponara si divora un gol clamoroso, dopo aver dribblato il portiere. Avesse segnato, il voto sarebbe decisamente più alto.: pronti via, al sesto minuto avrebbe l'occasione giusta per inidirizzare il match ma Cionek si supera di testa sulla riga di porta. I suoi filtranti tra le linee mandano spesso fuori giri la difesa ospite, gioca con una battuta di anticipo sugli avversari. Sfiora l'eurogol.(dal 44' s.t.: quando può puntare l'uomo, crea sempre superiorità. Bello il pallone a Kownacki a metà della prima frazione, Jankto gli restituisce il favore a pochi istanti dalla fine del primo tempo e lui non sbaglia.Cala nel finale.: rispetto ad altre prestazioni un po' indolenti, mette da subito tanta grinta. Ha una voglia matta di segnare, e si vede. Se ne mangia un paio, poi trova il guizzo giusto con la testa e anticipa Milinkovic. Una rete che sa di liberazione.All.: massimo risultato con il minimo sforzo. Trae risposte positive da alcuni giocatori, ad esempio Vieira e Colley, alcune negative da elementi come Jankto e Sala, adattato a sinistra. Fa riposare i titolari, permettendo a Kownacki di sbloccarsi, e stacca il pass per affrontare il Milan. Serata positiva, che infonde fiducia alla squadra.