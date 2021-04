6.5: Quasi inoperoso per tutta la partita se non per qualche intervento di ordinaria amministrazione, nel finale salva su Simy5.5: Gara da ex, gestisce bene il primo tempo, soffre Simy nel finale. Il giallo del primo tempo lo condiziona.6: Sufficiente la sua prova, non deve strafare contro un Crotone svogliato ma quando i pitagorici attaccano lui è attento.6: Irruento in un paio di occasioni, ma è bravo quando c’è da far ripartire la squadra.6.5: Tanta corsa nel primo tempo, sembra un motorino inesauribile. Nella ripresa sente la stanchezza e cala, ma non perde mai lo smalto.6.5: Tonino è sempre presente nelle azioni offensive della Sampdoria: mette in mezzo diversi palloni e non disdegna di provare qualche conclusione6.5: Ha vita facile contro il centrocampo del Crotone, tante buone giocate e nessun errore particolare.6.5: Gioca lontano dalla parta, imposta spesso il gioco e lo fa piuttosto bene.6.5: Si fa vedere spesso nell’area di casa, tante palle giocate e diversi scambi veloci con i compagni che mandano in difficoltà i pitagorici.Dal 90’7: Più del metà del gol è suo, pressa Luperto, gli ruba il pallone e serve a Quagliarella una palla che va solo spinta in porta. Si fa notare anche in altre occasioni come rifinitore.Dal 91’SV7: Intramontabile, un gol e tanta altre occasioni in cui si è fatto notare e avrebbe potuto segnare ancora. Quando smetterà di stupire?Dal 90’All.6.5: Non era difficile vincere contro questo Crotone, lui però non si scompone, riesce a mantenere alta la concentrazione di suoi e porta a casa tre punti importanti.