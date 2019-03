Spal-Sampdoria 1-2



Audero 6: praticamente mai chiamato in causa è spettatore non pagante del match del Mazza.



Berezynski 6: protagonista fin dai primi minuti di gara con l'assist al bacio che Quagliarella ha trasformato in oro con una splendida giocata. Ordinaria amministrazione nel resto della partita.



Colley 6,5: dopo qualche piccola sbavatura iniziale riesce a trovare la giusta confidenza e fa valere tutta la sua fisicità sugli avversari che si infrangono sul muro da lui eretto.



Andersen 6,5: sempre preciso, non fa entrare in partita Floccari che lo soffre in modo importante. Pulito negli interventi e sempre attento, il danese si conferma potenziale campione nel ruolo.



Sala 6: l'assenza di Lazzari gli facilita non poco il compito dal punto di vista difensivo. Le incursioni di Valoti, infatti, non lo mettono in difficoltà e, anzi, è anche abbastanza libero di attaccare la retroguardia avversaria.



Linetty 6: ordinato in fase di possesso e preciso quando è chiamato a difendere. Partita di buon livello del centrocampista polacco che si dimostra ottimo talento.



Vieira 6,5: prestazione muscolare del mediano blucerchiato che dà grande equilibrio ad una squadra schierata con tanti giocatori offensivi. Talento con grandissimi margini di crescita. Praet 6: partita messa subito in discesa dal doppio vantaggio, che permette al centrocampo della Samp di gestire il possesso senza rischiare nulla di più. Il belga è come sempre impeccabile con il pallone tra i piedi, anche se gli manca un po' di voglia di attaccare la porta.



(dal 43' s.t. Murru sv)



Saponara 6: cuce il gioco con qualità, andando a ricevere sulla linea di centrocampo per impostare poi l'azione in verticale. Svolge bene il lavoro di raccordo, ma non riesce a pungere quando arriva in zona gol.



(dal 13' s.t. Jankto 6: come troppo spesso gli è capitato da quando è a Genova è evanescente. Anche se non sbaglia nulla non si rende protagonista di una partita memorabile).



Gabbiadini 6: messo in ombra dal fin troppo ingombrante compagno di reparto che fagocita ogni tipo di attenzione. Gioca una partita onesta senza particolari squilli o errori.



Quagliarella 8,5: dopo tre minuti sblocca la partita con un gol alla sua maniera, in acrobazia. Pochi minuti e il capitano della Samp trova anche il gol numero 19 per la sua stagione da sogno. Va anche vicino alla tripletta con un tiro al volo da trenta metri rimbalzato solo dal palo. Sfiora più volte il terzo gol anche nel secondo tempo con diversi ottimi interventi di Viviano che gli negano la gioia definitiva. Campione eterno.



(dal 23' s.t. Defrel 6,5: è frizzante fin dal momento del suo ingresso. Entra bene in partita con un paio di buone accelerazioni e un buon dialogo coi compagni).





All. Giampaolo 7: la sua Sampdoria è uno spettacolo. Attacca, gioca il pallone con qualità e difende in modo ordinato; oltre a questo sistema quasi perfetto c'è Quagliarella, che è la perfetta punta di diamante per questa Sampdoria da sogno.