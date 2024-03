Sampdoria, Leoni è il 2006 più impiegato d'Europa. E la Juventus lo osserva

Il futuro è tutto dalla parte di Giovanni: diciassette anni, titolare della, e già chiacchierato in ottima mercato, accostato a nomi di squadre di primissimo piano, in particolare alla. Ci sono tutti gli elementi per sognare in grande, mantenendo però i piedi per terra. L'impatto con la Serie B del baby blucerchiato, arrivato a gennaio dal, è stato davvero interessante e significativo. Dopo l'esordio, nella gara successiva con il Brescia il classe 2006 ha disputato soltanto una manciata di minuti, conditi da un errore che è costato il pareggio. Il giocatore però non si è lasciato abbattere, anzi: da lì in poi, Pirlo lo ha sempre utilizzato, dandogli fiducia, e il ragazzo ha ripagato con prestazioni di livello.

Tra l'altro, in queste ore emerge anche una statistica molto particolare:Le sue 5 presenze nel campionato di Serie B, per un totale di 181 minuti in campo, lo collocano davanti a Simone Pafundi dell’Udinese, in prestito al Losanna, Seydou Fini del Genoa, in prestito allo Standard Liegi, e a Francesco Camarda del Milan. Pirlo insomma lo stima, e lui ha ricambiato con ottime gare.Come detto, l'impatto di Leoni tra i professionisti non è passato inosservato, tanto è vero che, sottolinea Tuttosport, la Juventus lo avrebbeIl club bianconero a fine stagione dovrà operare alcune modifiche, ed essendo sempre molto attenta al mercato dei giovani avrebbe messo nel mirino il centrale doriano. Va ricordato che attualmente il giocatore è ancora di proprietà del Padova: il Doria però ha la possibilità die da Genova si starebbero già muovendo per lavorare con i veneti e trasformare il prestito con diritto di riscatto in un trasferimento a titolo definitivo.