Dopo un inizio stagione complicato da un infortunio che lo ha tenuto a lungo lontano dal campo, ora Karol Linetty è tornato a prendere il suo posto nel cuore dello scacchiere tattico della Sampdoria: "Il mio problema è superato, ma sappiamo bene che questo campionato è molto difficile per noi: è la prima volta da quando sono a Genova,ed ormai è la quarta stagione,in cui ci siamo trovati in questa situazione" ha detto il polacco a La Gazzetta dello Sport. "Ma per nostra fortuna la classifica è corta, sappiamo che basta qualche vittoria per risalire. Concentriamoci sull’anno nuovo. Dobbiamo prendere punti anche contro il Milan e voltare pagina".



Ranieri invita alla calma, mentre le recenti prestazioni della Sampdoria indicano un miglioramento: "Non siamo ancora fuori dal guado. Credo che siano vere entrambe le cose e tutte e due vadano tenute in considerazione. Conosciamo la situazione, ma è anche vero che la nostra testa deve essere libera, dobbiamo solo pensare a fare punti. Sempre. L’arrivo di Ranieri ci ha dato un grande aiuto in tal senso, anche se ora abbiamo tanti giocatori infortunati e la cosa ci fa star male, perché avremmo bisogno di tutti. Di sicuro possiamo fare di più"



Linetty poi si concentra sulle differenze tra Ranieri e Di Francesco: "Con Di Francesco avevamo lavorato bene sul primo modulo. Poi, però, dopo la sconfitta con la Lazio lui ha cambiato strada. Ranieri ci ha detto che potremmo giocare con qualunque sistema, ma alla fine contano i giocatori. Dovevamo liberare la testa, e questo è successo. La situazione che si era venuta a creare ci aveva trasmesso un po’ di incredulità,ora c’è una nuova sicurezza. Non uscire più dal campo? Speriamo sia così. Io non sapevo che lui mi volesse già quando allenava in Premier, la cosa mi fa piacere, ma sta poi a me mostrargli che mi merito il posto, facendo bene ogni allenamento. Altrimenti resto fuori… Per il resto giocare da interno o sulla fascia non fa grande differenza: con il Genoa ero largo, con la Juve centrale. Sconfitta con i bianconeri? Loro hanno vinto grazie a due gol incredibili, penso che sarebbe stato molto più giusto pareggiare, avremmo anche potuto fare gol. Ci è rimasto addosso un grande rammarico per quella partita".



Una partita indimenticabile invece è il derby: "È stato importante avere battuto il Genoa. Il mio bilancio nelle stracittadine parla di cinque vittorie in sei derby, quindi… Quella è stata la mia azione classica, ma bisogna fare i complimenti a Manolo, ha calciato senza guardare. Lì vedi l’istinto dell’attaccante davanti alla porta. Restano ventuno partite, i punti in ballo sono tanti. Speriamo di poter pensare solo a chi ci precede, senza doverci guardare alle spalle. Trarremo insegnamento da quanto è successo. All’anno nuovo chiedo soprattutto di non avere infortuni. Abbiamo avuto così poca buona sorte sino ad oggi… Contro la Juve ho messo la fascia di capitano perla prima volta in campionato,ed è un’emozione che mi porterò dietro per tutta la vita" conclude Linetty.