Da un po' di anni, si verifica una strana coincidenza quando l'Atalanta affronta la Sampdoria. Quello attuale sarà infatti il terzo incrocio consecutivo in cui il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini sarà squalificato per la partita contro i blucerchiati.



In questa stagione l'allenatore ha saltato entrambi i confronti: era assente al Ferraris il 27 ottobre a causa del rosso rimediato al 90° con l'Udinese per proteste, e nel prossimo turno sarà out per via dell'espulsione rimediata domenica a Firenze, sempre per proteste, dopo il gol annullato a Malinovskyi, stavolta arbitro Doveri. Situazione analoga lo scorso 28 febbraio, nuovamente al Ferraris, con Gasperini in tribuna a causa dell'espulsione del turno precedente contro il Napoli.



Oltretutto il mister, sempre molto beccato dal pubblico blucerchiato a causa dei suoi lunghi trascorsi con il Genoa, ha sempre avuto un rapporto turbolento negli scontri diretti con la Samp. Era squalificato ad esempio pure il 22 gennaio 2017 per Atalanta-Samp, e recentemente c'è stato pure un episodio abbastanza clamoroso da ricordare. Il Secolo XIX rispolvera infatti la spinta rifilata al segretario generale blucerchiato Ienca, rientrando nel tunnel degli spogliatoi del Ferraris dopo un'altra espulsione per proteste, a marzo 2019, per via del rigore di Gomez su Ramirez. La vicenda, poi, ebbe degli strascichi legali.