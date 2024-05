Sampdoria, 'mal di pancia' Kasami: incerto il suo futuro?

Sino a poco tempo fa, Pajtimveniva considerato uno dei perni della formazione di mister Andrea Pirlo. Il centrocampista era titolarissimo nella, aveva instaurato un forte legame con l'ambiente e il rinnovo automatico per un anno, sino al 2025, scattato durante il campionato lasciava pensare almeno ad un'altra stagione a Genova. Nelle ultime settimane, qualcosa però potrebbe essere cambiato, come dimostra il post dedicato ai tifosi sui social dall'ex Palermo.Kasami è scivolato fuori dalle rotazioni di Pirlo, l'ultima da titolare l'ha giocata a Marassi con il Como: da lì non è stato più impiegato, neppure nella partita secca di Palermo, e il giocatore sarebbeSecondo Il Secolo XIX, nelle ultime settimane avrebbe anche saltato qualche cena con i senatori, cosa che potrebbe denotare una piccola insofferenza, magari solo un mal di pancia, magari qualcosa di più.

Stando al quotidiano, qualcosa potrebbe essersi incrinato negli ultimi tempi e la situazione richiederebbe unimmediato, anche perché Kasami sarebbe una delle pedine fondamentali per la prossima stagione. Ad occuparsi di sciogliere il nodo potrebbe essere lo stesso Manfredi, che con Kasami ha imbastito un rapporto diretto e confidenziale, tanto è vero che era uno dei giocatori con cui il presidente si confrontava. Lo svizzero era arrivato alla Samp tramite Borriello, oggi agente Fifa, e Radrizzani