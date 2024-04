Sampdoria, Manfredi e Molango al Barbera: con loro oltre mille tifosi

Partita cruciale quella odierna per la Sampdoria. I blucerchiati al Barbera si giocano un bel pezzo di stagione, dal momento che la sfida con il Palermo mette in palio punti cruciali nella volata playoff. Il momento, per la squadra di Pirlo, è decisamente positivo come testimoniano le quattro vittorie e in particolare l'ultimo successo rimediato con la Ternana. C'è da cavalcare l'onda di entusiasmo, se ne sono accorti anche in società in particolare Matteo Manfredi e il consigliere Maheta Matteo Molango.



Oggi il presidente e il membro del Consiglio di Amministrazione saranno regolarmente presenti in tribuna al Barbera. I due dirigenti vogliono far sentire la vicinanza a squadra e staff per questi novanta minuti di fuoco. Con loro anche gli oltre mille tifosi doriani che si sono sobbarcati la trasferta da Genova a Palermo per incitare Pirlo e la squadra. Un vero e proprio esodo, mirato a spingere la squadra ad una rincorsa difficilissima ma non impossibile. Non sembra decollata invece la vendita dei biglietti fronte rosanero, compice anche il delicato momento della squadra siciliana: ieri erano circa 5mila i tagliandi staccati, con 12mila abbonati, per un totale di circa 17mila spettatori.