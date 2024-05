Sampdoria, Manfredi: 'Il nostro progetto dura 3-5 anni. Risultati sportivi priorità numero uno'

Lorenzo Montaldo

21 minuti fa



Il primo campionato da presidente della Sampdoria di Matteo Manfredi sta vivendo la sua fase cruciale. La stagione della ricostruzione dopo l'era Ferrero è arrivata al punto di volta, con i playoff ormai dietro l'angolo, dopo la matematica certezza della qualificazione ottenuta domenica scorsa. Un "Momento emozionante", secondo quanto ammette lo stesso numero uno blucerchiato al giornale economico londinese City AM.



"Stiamo lavorando per ricostruire dopo anni turbolenti" prosegue Manfredi, parlando dell'attualità della Samp. "Possiamo farcela. Detto questo il nostro progetto dura dai tre ai cinque anni. Non abbiamo fretta. I risultati sportivi devono essere la priorità numero uno anche se non sono l’obiettivo finale". L'obiettivo del nuovo azionista è ben chiaro: "La priorità è quella di garantire un futuro alla Sampdoria. Compreremo la stadio qui a Genova".