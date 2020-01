Gonzalo Maroni era arrivato a Genova accolto come un predestinato: in molti ipotizzavano che il talento scuola Boca Juniors potesse rivelarsi un gioiello della nuova Sampdoria. Dopo un buon avvio in Coppa Italia, però, Maroni si è infortunato e da quel momento in poi è uscito dai radar di Di Francesco prima e di Ranieri poi. Per questo motivo il giovane talento argentino potrebbe lasciare Genova a gennaio.



Il suo futuro però potrebbe essere ancora in Italia, ma non in Serie A, bensì in cadetteria. Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria, che vanta ancora un diritto di riscatto sul calciatore nei confronti del Boca Juniors, starebbe parlando con il Chievo Verona per prestare Maroni sino a giugno ai gialloblù. Ciò consentirebbe al classe 1999 di accumulare finalmente minutaggio nel calcio europeo.