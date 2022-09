Dopo l'esordio in Champions League e il pareggio a Salisburgo (1-1), il Milan si rituffa in campionato con la trasferta di sabato a Marassi, contro la Sampdoria. Turnover per Pioli, pronto ad affidare le chiavi dell'attacco a Origi, mentre sulla trequarti ci sarà una nuova chance per Brahim Diaz. Gabbiadini e Caputo guideranno invece l'attacco dei blucerchiati di Giampaolo. Calcio d'inizio alle 20:45 (diretta su Sky e Dazn). Queste le probabili formazioni:



SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira, Verre; Sabiri; Caputo, Gabbiadini. All. Giampaolo



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Origi. All. Pioli